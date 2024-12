Sport.quotidiano.net - Protagonisti. Zauli: “La continuità dà autostima. Ora dobbiamo voler sognare“

Sette punti nelle ultime tre sfide: due successi, con l’Arezzo e con il Campobasso al Curi e il pareggio sul campo del Sestri Levante. Il Perugia comincia a trovare. "Sette punti in tre partite dannoe ci fanno felici. Ora non ci vogliamo porre limiti, sappiamo di essere una squadra giovane e di non poter lottare con le prime, ma di sicuro vogliamo giocare sempre per vincere", spiega l’allenatore biancorosso Lamberto. Col Campobasso è stata la vittoria della pazienza e della panchina. "La migliore partita deve essere la prossima, diciamo che sono soddisfatto delle tre in casa con Ternana, Arezzo e Campobasso, tutte battagliate palla su palla. Ma oraandare a Pontedera a fare una partita ancora migliore, quello servirà se vogliamo uscire da lì con una vittoria.