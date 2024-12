Iodonna.it - «Prendo dei cani dal canile e li tengo con me fin quando non si trova un’adozione»

Leggi su Iodonna.it

«Sono una foster mom, esattamente da oggi». Così Elisabetta Canalis, neo “mamma affidataria”, ha presentato su Instagram la sua ultima impresa, motivata dal suo grande amore per gli animali. «Che cosa vuol dire? Significa chedeidalle e che licon me finnon si», ha spiegato. Elisabetta Canalis e la “Tortilla Challenge”: gara di piadine (in faccia) con il fidanzato X Leggi anche › Il senso di colpa (materno!) che sentiamolasciamo il nostro cane.