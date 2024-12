Lettera43.it - Perché la Cina è così preoccupata dal caos siriano

Bashar al-Assad posava sorridente, mentre stringeva la mano di Xi Jinping. Il leader della Siria è stato ospitato con tutti gli onori dal presidente della, in una visita di sei giorni nel settembre del 2023 in cui era accompagnato dalla moglie. Si trattava di uno dei più importanti segnali di ritorno sulla scena internazionale di Assad, dopo anni di isolamento internazionale a causa della guerra civile siriana. Xi promise ad Assad di sostenerlo nel «contrastare le interferenze esterne», il biglietto da visita con cui Pechino si propone come garante di stabilità a una serie di Paesi, a partire da quelli del Medio Oriente. Non uno slogan vuoto, ma denso di significati espliciti e impliciti, portatore di una visione di mondo in cui uno dei principali spauracchi è rappresentato dalle cosiddette “rivoluzioni colorate”, assimilabili all’ondata delle primavere arabe di ormai oltre un decennio fa.