Pagelle e tabellino Juventus-Manchester City 2-0: Gatti monumentale, Haaland irriconoscibile

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium valevole per la prima fase di Champions LeagueLa rete di Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.itDi Gregorio 7,5Savona 6,58Kalulu 7Danilo 7Locatelli 7Thuram 6,5 (69? McKennie 7)Conceicao 6,5 (69? Weah 6,5)Koopmeiners 5,5Yildiz 7 (84? Mbangula SV)Vlahovic 7,5 (84? Douglas Luiz SV)Allenatore: Thiago Motta 7,5TOP8 – Invalicabile dentro l’area bianconera, un muro! Mentre dalla parte opposta è decisivo con la sforbiciata volante che propizia l’1-0 di Vlahovic. Una delle migliori prestazioni in maglia bianconera: rinnovo (a un passo) strameritato.FLOP: Koopmeiners 5,5 – Primo tempo anonimo e dove sbaglia tutto, con il pubblico che rumoreggia quando l’olandese rallenta per l’ennesima volta l’azione.