Inter-news.it - Pagelle Bayer Leverkusen-Inter (1-0), Dimarco 5! In difesa c’è un 7 – TS

Leggi su Inter-news.it

Serata amara per l’, con il gol dei tedeschi che arriva solamente al 90? per opera di Nordi Mukiele. Arriva il momento delledirealizzate da Tuttosport.SCONFITTA – Prima sconfitta in Champions League per l’, la seconda considerando anche il campionato (l’unica con il Milan). Ieri sera, i nerazzurri hanno perso 1-0 sul campo del, cadendo nel finale per il gol di Mukiele. Partita di gestione della Beneamata, scesa in campo soprattutto cercando di non prendere gol e non perdere la partita. Ma alla fine, è accaduto l’esatto opposto: gol subito e sconfitta al 90?. Tuttosport ha stilato ledella partita e ha assegnato 5 a Federico. L’esterno mancino, entrato nella ripresa, viene incolpato per il gol preso da Mukiele.