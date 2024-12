Quifinanza.it - Milano paradiso dei ricchi, flat tax e mercato immobiliare attirano i grandi patrimoni

si impone come nuova meta per i, attirando capitali stranieri grazie allatax e a unattraente per chi ha fondi da investire. Nel 2023 si è registrata una vera e propria impennata di nuovi residenti stranieri nella città lombarda, in particolare da Paesi noti come paradisi fiscali.Cipro, Panama, Antigua, Bahamas e Barbados hanno visto un insolito flusso migratorio “al contrario”, con decine di facoltosi individui che hanno scelto di spostare la propria residenza fiscale in Italia.Il trend coinvolge un po’ tutto lo Stivale, mane è la punta di diamante. Anche nazioni come Francia e Regno Unito, in Europa, contribuiscono al fenomeno ma con numero assai ridotti rispetto all’Italia.tax magnete per iÈ il Corriere della Sera a fare il punto sul fenomeno.