Secoloditalia.it - Mauro Corona: togliendo le multe ai no vax il governo fa la cosa giusta. E Berlinguer “sbianca” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

senza freni a È sempre Carta Bianca su Rete 4 spiazzando Biancache si aspettava una narrazione diversa sulletolte a chi non si era vaccinato contro il Covid. “Non è che non mi sembri unaquesta – premette lo scrittore montanaro con la sua prosa icastica – Mi sembrava unainmultare coloro che non volevano farsi il vaccino. Questa era un’imposizione dittatoriale e quindi fanno bene a non pagarla”. “Io mi auguro che le nefandezze perpetrate durante il Covid, con le medicine, con i vaccini, con le mascherine, spero che venga veramente messa in luce tutte le nefandezze che sono state fatte con la scusa del Covid”, precisasotto gli occhi dell’attonita conduttrice di Rete 4.ASCOLTATE ATTENTAMENTERISPONDEA BIANCAALLA DOMANDA DIPENSA DELL’ELIMINAZIONE DELLE“Non è che non mi sembri unaquesta.