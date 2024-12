Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda, Champions League volley femminile in DIRETTA: comincia il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.003-2 Attacco vincente di Stautz.3-1 Herbots trova il varco da posto 4.2-1 Parallela okay di Antropova, primo punto per lei.1-1 Palleggio morbido di Rivers.1-0 Out il servizio di.PRIMO SET19.00 Il sestetto di: Herbots, Ognjenovic, Bajema, Graziani, Antropova, Baijens, Castillo(L)19.00 Ecco lo starting six di: Morrisette, Stautz, Varela, Rivers, Segura, Reesnik (L)18.57 Terminato il riscaldamento, minuto di silenzio in onore alle vittime di Calenzano. Risuona l’inno della. Si parte tra poco.18.55 Ecco la classifica del girone E:9, Voluntari 3,3, Bielsko-Biala 3. In corso la sfida tra Bielsko-Biala e Voluntari: parziale di 1-0 in favore delle polacche.