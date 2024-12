Quotidiano.net - L’esplosione di Calenzano, mille stabilimenti a rischio in Italia. “Controlli ogni 3 anni”

Firenze, 11 dicembre 2024 – Un incidente anomalo. Che dimostra ancora di più l’importanza deie della formazione di tutti gli operatori coinvolti negli impianti ad alto. Fabio Ferranti (nella foto in basso) è il dirigente dell’Ispra (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) responsabile per le ispezioni sugli impianti industriali, tra i quali rientrano anche quelli a “ambientale rilevante”. Nel censimento degli impianti adi incidente rilevante è incluso anche il deposito oli dell’Eni di. GERMOGLI PH: 10 DICEMBRE 2024VIA DI PRATA IL GIORNO DOPO L'ESPLOSIONE AL DEPOSITO DI CARBURANTE RAFFINERIA ENI NELLA FOTO RILIEVI DELLE FORZE DELL'ORDINE SUL LUOGO DELL'ESPLOSIONE Che idea si è fatta dell’incidente? Che cosa può essere successo? “Sicuramente siamo in presenza di evento anomalo, eccezionale.