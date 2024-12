Ilrestodelcarlino.it - L’arte dei presepi con Pistolesi: "Ho collezionato 4.000 statuine con pezzi dei più grandi autori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche questo Natale le porte del museo di palazzo Bonafede si sono aperte sul magico mondo della "Mostra deiartistici", curata dal maestrosta Andrea(foto). Sono le sue mani a creare delle autentiche opere d’arte che catturano gli occhi di chi le ammira., quando nasce la passione per questo mondo? "A 8 anni, quando per la prima volta ammirai il presepe della basilica di San Nicola a Tolentino. Da quel momento iniziai a fare qualche piccolo presepe in casa, poi, quando ricevevo dai miei genitori le mille lire per la merenda, li mettevo da parte per comprare dellein edicola. Oggi conto quasi 4.000 statue nella mia collezione, condid’, datati dal 1820 ai giorni nostri". Quanto lavoro c’è dietro ogni sua creazione? "Almeno 10 mesi di lavoro.