Ilrestodelcarlino.it - Industria Felix, nessun premio per le Marche

Giovedì a Milano la quinta edizione del, creato per le aziende più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili. Quest’annopremia le 161 imprese più competitive d’Italia, ma purtroppo, nel lungo elenco che cita realtà di ogni regione d’Italia, lenon sono state mensionate. Ambiente, logistica e trasporti, sanità e turismo i settori più gettonati, ma sono 14 le partecipate a maggioranza pubblica che si sono distinte. E se leappaiono non pervenute, Lombardia e Campania sono le regioni più premiate, seguono Puglia, Lazio e Veneto. La provincia di Milano surclassa quella di Roma con 18 titoli rispetto ai 12 della capitale e di Salerno. Fatturati miliardari per 6 società. Le regioni più premiate sono, come lo scorso anno, Lombardia e Campania, che saliranno sul palco 27 volte a testa, seguite da Puglia (24), Lazio (15) e Veneto (12).