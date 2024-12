Lortica.it - Il primo censimento del Regno d’Italia: un passo verso l’unità nazionale

Nel 1861, vennero distribuite le schede per ildei cittadini del neonato. A partire dal mese di novembre, ogni capofamiglia ricevette moduli su cui indicare i componenti del nucleo familiare, l’attività lavorativa e alcune informazioni sociali e reddituali.Era il, ma l’iniziativa suscitò timori tra la popolazione: molti credevano fosse uno strumento per introdurre nuove tasse. Per contrastare queste paure, le prefetture diffusero notifiche ufficiali, spiegando che ilnon aveva finalità fiscali. Al contrario, serviva per comprendere le necessità della popolazione, migliorare il benessere collettivo e favorire la crescita economica e produttiva del paese.Le notifiche dei Gonfalonieri esortavano ogni capofamiglia a compilare i moduli con accuratezza e sincerità, specificando che i dati raccolti avrebbero fotografato la situazione del 31 dicembre 1861.