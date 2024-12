Il 14 dicembre 2024 alle ore 1600 a Sansepolcro nella Taberna Artis un imperdibile momento musicale

Lanazione.it - Il 14 dicembre 2024 alle ore 16,00 a Sansepolcro nella Taberna Artis, un imperdibile momento musicale

Arezzo, 11– Avreste mai pensato di poter andare ad ascoltare un concerto in un laboratorio di un'attività artigianale? Il 14ore 16,00 a, al numero 82 di via Niccolò Aggiunti, uncon il patrocinio del Comune die, per la verità, le collaborazioni di molti sponsor. Attività artigianale straordinaria, decoratori di interni con tecniche antiche, che con i loro dipinti su legno raggiungono livelli altissimi di creatività che travalicano, di gran lunga, quell'artigianato inteso come riproduzione semplicemente decorativa.con la direzionetica del Pianista Valter Ligi, protagonista in passato, lui stesso assieme a Samuele Martinelli di un concerto, in questo stesso luogo, che propose, tra l'altro, la musica del celebre compositore Ennio Morricone particolarmente noto per le sue colonne sonore da film.