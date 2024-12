Bergamonews.it - Igi Poseidon e Tenaris: una partnership per l’idrogeno offshore

sta diventando sempre più centrale nel processo di transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio, grazie alla sua capacità di fungere da vettore energetico pulito e versatile.Tuttavia,può rendere fragile l’acciaio, una caratteristica che bisogna affrontare per garantire un trasporto sicuro. È proprio su questa sfida che i team Technology diDalmine e Igi(joint venture tra la greca Depa International Projects e l’italiana Edison Spa) stanno lavorando insieme, sfruttando la loro esperienza nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dei tubi.e Igihanno intrapreso una collaborazione per sviluppare soluzioni innovative per il trasporto sicuro e conveniente di idrogeno attraverso pipeline sottomarine ultra-profonde.