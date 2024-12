Sport.quotidiano.net - Gudmundsson ora scalpita. Ma c’è bisogno di cautela. Verso l’impiego part time

I ventitre minuti più recupero disputati contro il Cagliari sono serviti per rompere il ghiaccio dopo l’infortunio dello scorso 20 ottobre. Albertguarda al Lask come una seconda occasione per incrementare minutaggio e condizione. Le sensazioni che filtrano dal Viola Park lasciano pensare che l’islandese non verrà impiegato dal primo minuto ma subentrerà nella ripresa come accaduto domenica. La tabella di marcia di Palladino sembra piuttosto mirata alla trasferta di Bologna, dove Gud (stavolta davvero) potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Semmai sarà interessante capire chi gli farà posto. Difficile che a uscire sia Beltran, ormai calato perfettamente nel ruolo di trequartista alle spalle di Kean. Per lui già cinque assist (meglio in Serie A hanno fatto solo Nuno Tavares e De Ketelaere), ma anche un doppio lavoro di regia/interdizione che pare in questo momento fondamentale.