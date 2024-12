Sport.quotidiano.net - Ferrara ospita la 55^ Coppa Shotokan: il ritorno del karate internazionale

La città disi prepara a diventare la 'capitale' del. Nella mattinata di ieri, presso la residenza municipale, è stata presentata la 55^ditradizionale, in programma il 15 dicembre al palasport. Presenti alla conferenza stampa Francesco Carità, assessore allo sport, Gabriele Achilli, presidente nazionale IstitutoItalia – Ente Morale, Giacomo Spartaco Bertoletti, editore della rivista "Samurai", giornalista e consigliere Glgs/Ussi, Federica Achilli, organizzatore della, Tiziano Menabò, presidente associazione di volontariato "Oltre Le Nuvole", Nicola Borsetti, presidente Fondazione Palio, e il prefetto diMassimo Marchesiello. "Un evento davvero unico – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – che ritorna a, sarà l’occasione per assistere una competizione di livello, ma anche opportunità per il nostro territorio.