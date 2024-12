Panorama.it - Energia green per la vita: EF Solare Italia sostiene la maternità in Benin

EF, uno dei principali operatori difotovoltaica in Europa partecipato al 70% da F2i Sgr e al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha unito le forze con l’associazione MMIA ODV (Medici e Maestri in Adozione) per garantireal nuovo Centro Ostetrico “S. Antonio da Padova” a Krakè, periferia di Cotonou, in.Grazie alla donazione di pannelli fotovoltaici, EFha reso possibile l’alimentazione elettrica di questa struttura, situata in un’area priva di corrente elettrica. L’azienda si è occupata della spedizione dei materiali e del supporto tecnico per l’installazione, consentendo così l’avvio delle attività in un centro che già rappresenta un punto di riferimento per la salute materna.Inaugurata il 24 agosto 2024 e operativa dal 1° settembre dopo due anni di lavori interamente finanziati dall’associazione MMIA ODV presieduta dal dott.