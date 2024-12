Movieplayer.it - Eddie Redmayne si unisce a Julia Roberts in "Panic Carefully" per la Warner Bros.

Leggi su Movieplayer.it

La star di La teoria del tutto,, reciterà al fianco dinel thriller psicologicodella, il pluripremiato attore di La teoria del tutto, sinel cast di, il nuovo thriller psicologico prodotto dalla. Secondo fonti confermate da Deadline, anche Elizabeth Olsen è stata scritturata per il progetto, che segna la collaborazione con il regista e sceneggiatore Sam Esmail. Esmail, noto per la sua creazione di Mr. Robot, porterà sul grande schermo una trama inquietante e carica di suspense, ispirata a thriller cult come Il silenzio degli innocenti. Cosa sappiamo sul film e i crediti degli attori Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel .