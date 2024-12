‘Diana – Morte di una principessa’ lo speciale su Sky Crime

Leggi su Funweek.it

A 27 anni dalla tragica scomparsa di Lady Diana, approda su Sky Diana –di una principessa, unoin prima visione TV in onda mercoledì 25 dicembre alle 22.00 su Skye sarà disponibile in streaming su NOW.Ladella “principessa del popolo” non è stata solo una perdita devastante, ma un enigma irrisolto che ancora oggi solleva dubbi e ipotesi. Amata per la sua grazia, il suo impegno umanitario e la straordinaria capacità di connettersi con la gente comune, Diana Spencer aveva ridefinito il ruolo della monarchia britannica. A soli 36 anni, la sua vita fu spezzata in un tragico incidente nel tunnel de l’Alma a Parigi, insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed, erede del magnate di Harrods.LEGGI ANCHE: — GialappaShow chiude col botto: è la stagione più vista di sempreMa fu davvero un incidente? Le ombre che circondano quella notte continuano a generare interrogativi: l’inseguimento dai paparazzi, l’auto fuori controllo, le teorie del complotto.