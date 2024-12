Ilrestodelcarlino.it - Convegno su intelligenza artigianale: sfide e opportunità per food e fashion

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attorno al tema dell’si è sviluppato ilfortemente voluto e allestito dall’Arengo e dal Forum italiano dell’export. Tanti i nomi di spicco dell’imprenditoria locale e nazionale che si sono avvicendati sul palco per portare la propria esperienza e confrontarsi su importanti temi legati a. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Marco Fioravanti. "Insieme a tutti voi vogliamo capire in che modo i comparti dipossono affrontare i cambiamenti epocali imposti dall’artificiale – commenta il primo cittadino –. Uno strumento che sta rivoluzionando anche il mercato e che va coniugato con la forte tradizionetipica del nostro paese, del nostro modo di essere, della nostra identità e delle nostre radici. Oggi viviamo in un’epoca in cui tutti noi dobbiamo iniziare a confrontarci con leofferte dalle tecnologie avanzate, dall’artificiale, dalla robotica.