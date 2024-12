Latuafonte.com - Chase – Scomparsa come finisce: dov’è Lisa? Spiegazione finale

è un film di genere thriller del 2022 diretto da Brian Goodman, con protagonisti gli attori Gerard Butler e Jaimie Alexander. La trama segue Will, un uomo che sta accompagnando la sua futura ex mogliea casa dei suoi genitori. Quando si fermano in una stazione di servizio, la donna scompare nel nulla. Will decide di farsi aiutare dalla polizia del posto e dai suoi suoceri per ritrovarla.: riassunto della trama, chi ha rapito?Leggi anche: Cent’anni di solitudinedella serieLeggi anche: The Secret – Le verità nascosteLa trama diinizia con il detective Paterson che accusa un uomo, Knuckles, di rapimento. Quest’ultimo, messo con le spalle al muro, dice semplicemente “è morta”.