Certificati pediatrici per bambini disabili: accordo tra Ospedaliero Universitaria delle Marche e Inps

specialisticiper le patologie deie firma del protocollo tra l’aziendae l’. Una rivoluzione sanitaria contro la burocrazia a tutela dei minori contà erispettive famiglie. In pratica, le prime visite per accertare il grado dità di un minorenne verranno espletate dagli specialisti del presidio ‘Salesi’. Le loro conclusioni, trasmesse alla sede regionale dell’Istituto di previdenza sociale, serviranno per eliminare la burocrazia, accelerare i processi, evitare nella maggior parte dei casi un ulteriore step di visita presso la Commissione medico integrata dell’e, fattore non secondario, le famiglie eviteranno anche il costo della visita, in media tra 50 e 100 euro. In attesa della riforma del settore nel 2026, azienda ospedaliera ehanno deciso di anticipare i tempi.