Bomba day a Monte Porzio | evacuazione per disinnesco ordigno bellico

Circa 100 persone evacuate dalle loro abitazioni entro le 8,30 del mattino e divieti di sosta e di circolazione dei veicoli in una serie di vie a partire già dalle 8. Sono le misure di sicurezza stabilite per domani: il ‘day’ di, quando gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bo) arriveranno per le operazioni die brillamento dellad’aereo da 500 libbre, pari a oltre 2 quintali e con 66 chili di tritolo al suo interno, rinvenuta in un terreno agricolo in zonabello, nella campagne tra il capoluogo e la frazione di Castelvecchio. Le procedure, coordinate dalla Prefettura di Pesaro-Urbino e dal Comando delle Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova, prevedono due fasi distinte: la delicata neutralizzazione sul posto dell’e il suo successivo trasporto e brillamento in una cava lungo il fiume Cesano, nel territorio di Corinaldo.