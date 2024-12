Al Palapartenope con "Alis The New World" arrivano i grandi performer internazionali

Leggi su Ildenaro.it

Da domani 12 dicembre alconThe Newe 25Alcuni dei piùal. Una “prima” e quattro repliche per gli artisti de Le Cirque contemporaneo che il 12, il 13, il 14 e il 15 dicembre 2024, saranno nella grande struttura di via Barbagallo per un weekend dalleemozioni.Manca ormai pochissimo al grande spettacolo di “The New”, che approda aldi Napoli nella tappa del Christmas Tour. Pere piccini adrenalina e divertimento assicurato nei cinque show in programma con i funambolici Tops di Le Cirque che tornano in città dopo il successo del 2023 nella tappa che incantò oltre circa quattromila spettatori. Tutto è pronto per battere ogni record grazie ad una serie di artistidi fama mondiale impegnati nel conquistare la platea con numeri mozzafiato.