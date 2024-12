Tarantinitime.it - Affidata la gestione delle tombe a camera, a breve apertura al pubblico

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoGestire e valorizzare i luoghi della cultura ed i siti archeologici presenti sul territorio attivando forme di partenariato speciale-privato. È l’obiettivo che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta perseguendo nell’ambitoiniziative finalizzate alla promozione e fruizione del vasto patrimonio culturale ed artistico di cui l’intera area ionica è custode.L’ultimo passaggio, in ordine di tempo, di questa attività è rappresentato dall’affidamento dellaallocate in diverse zone cittadine, già oggetto di significativi lavori di restauro e rifunzionalizzazione anche grazie ai cosiddetti “fondi ex ILVA” in attuazione del “Piano di Rigenerazione Sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”.