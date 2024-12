Thesocialpost.it - Addio al maestro pasticciere Vincenzo Santoro, inventore della torta Martesana

Leggi su Thesocialpost.it

È scomparso improvvisamente per un malorepasticcere di fama internazionale e fondatorePasticceriadi Milano., 72 anni, era un’icona dell’Alta Pasticceria. La notizia è stata comunicata dalla famiglia.La Pasticceria, nata nel 1966 in via Cagliero, è oggi una bottega storica con cinque sedi in città, l’ultima aperta lo scorso anno in Porta Romana. “Alta Pasticceria di Quartiere”, così amava definirla. Tra le sue creazioni più famose, spiccava il Panetùn de l’Enzo, raccontato con orgoglio come partesua storia personale: “Eravamo seduti io e mio fratello davanti a una pasticceria, quando il proprietario ci chiese se volevamo lavorare lì”. Da quel momento, la sua vita fu dedicata ai dolci.Arrivato a Milano a soli 11 anni da Orta Nova, in Puglia,si formò alla Scuola di Gastronomia Ile Saint Jeaux in Francia nel 1984.