8 cibi più ricchi di fibre che fanno andare in bagno | abbassano anche colesterolo e glicemia!

Il consumo quotidiano di alimenti che apportano un alto contenuto diè una delle abitudini essenziali per mantenere il benessere dell’organismo. Questo importante nutriente passa intatto nello stomaco e, grazie a questo, facilita l’eliminazione delle scorie e tossine dall’organismo. Il consumo di alimentidimigliora la motilità intestinale, ammorbidisce le feci e ne migliora l’evacuazione. Quindi sono consigliati soprattutto alle persone che soffrono di stitichezza.L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stabilisce che tutti dovrebbero consumare, in media, circa 25 grammi di fibra al giorno. Questo non solo per garantire un processo digestivo ottimale, ma per migliorare l’idratazione e prevenire innumerevoli disturbi, quali l’aumento dele della, poiché riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri.