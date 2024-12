Anteprima24.it - Vomero Arenella, caos traffico e ambulanze a rischio: ma è guerra su piazza degli Artisti

Tempo di lettura: 4 minutiSu due punti sono tutti d’accordo: il casoal, l’allarme‘imbottigliate’. Sul resto però si dividono. Anche oggi, il consigliere comunale Rosario Andreozzi si è scagliato contro la “sciagurata chiusura di”. Sulla stessa linea il consigliere municipale Rino Nasti, parlando di “emergenza” nell’area collinare di Napoli. Chi difende il provvedimento è invece Clementina Cozzolino, presidente della municipalità 5. Del resto, lo ha voluto fortemente. Però anche lei, ieri, denunciava il “viabilità” in via Giacinto Gigante e zona ospedaliera. D’altro canto, in consiglio comunale Andreozzi ha citato una nota di Giuseppe Galano, direttore del 118. “Ha dichiarato testualmente – spiegava il consigliere di Napoli Solidale – ‘in seguito al cambio del dispositivo di viabilità sperimentale in, si riferisce che vi sono stati dei rallentamenti per l’accesso al Pronto Soccorso'”.