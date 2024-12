Liberoquotidiano.it - Valditara e Schillaci lanciano campagna 'W la salute' per stili di vita sani

Roma, 10 dic. (Labitalia) - Parlare ai bambini di buone abitudini alimentari,di, dei benefici dell'attività fisica, dei pericoli dell'abuso dei telefonini e dei videogiochi. Sono alcuni dei temi della'W la', presentata oggi a Roma al ministero delladai ministri Orazio) e Giuseppe(Istruzione). Ladi comunicazione ha come protagonisti i bambini delle scuole e vede la collaborazione con la casa editrice Giunti Editori e Disney Italia. Saranno infatti i personaggi come Topolino e Paperino a fare da guida nella conoscenza delle buone abitudini a tavola e nellaquotidiana. "I dati che abbiamo sono preoccupanti: il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, e quasi il 10% è obeso. Sappiamo che un bambino obeso a 6 anni ha più del 50% di probabilità di diventare un adulto obeso, con tutti i rischi diche questo comporta - ha affermato il ministro- Il progetto 'W la' che lanciamo oggi, in collaborazione con Disney Italia e Giunti Editore, vuole essere uno strumento concreto nelle vostre mani.