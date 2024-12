361magazine.com - USA, il killer virale sui social: chi è Luigi Mangione

Il 26enne è stato fermato in Pennsylvaniaha confessato nelle ultime ore, dopo essere stato arrestato, di aver ucciso il Ceo della UnitedHealthCare. Il ragazzo, in maniera morbosa, ma è diventato subitosuicon molti che hanno iniziato a idolatrarla.Ma chi è? Di origini di buona famiglia ha studiato al liceo provato Gilman (la cui retta costa 40mila dollari all’anno) per poi laurearsi in Pennsylvania e aver conseguito un master in ingegneria., the alleged murderer of the CEO of United Healthcare, was valedictorian and gave this speech at Gilmore an all boys school for the elite.He is a graduate of Penn State University and an ex McDonalds employee. $UNH #UnitedHealthcare #pic.twitter.com/uu11DYi323— ???? ?????? ????? (@wallstreetsheet) December 9, 2024 Il sistema sanitario americano, da sempre fa discutere e l’uomo con il suo gesto voleva vendicarsi, probabilmente, di un torto subito da un partente.