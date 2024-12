Iltempo.it - "Tutto sistematicamente rotondo": il parere di Bertinotti su Atreju

Fausto, storico segretario di Rifondazione Comunista, è tornato dopo 18 anni ad, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia. In quell'occasione, l'ex presidente della Camera ha diviso la società tra buoni e cattivi e ha parlato delle realtà industriali come l'ex Fiat, che secondo lui lottano per concentrare potere e ricchezze nelle mani di pochissimi: "Se un manager guadagna 500 volte più di un operaio si può dire che Olivetti è buono e Stellantis è cattivo? Per me sì", ha dichiarato di fronte al pubblico del Circo Massimo. Incalzato da Tiziana Panella,, ospite a Tagadà, ha oggi provato a descrivere che clima ha trovato. "La differenza", rispetto a 18 anni fa, "è molto netta". "Io non sono in grado di dare un giudizio politico", ha premesso l'ex presidente della Camera, passando poi a fare "un'osservazione di costume".