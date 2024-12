Romadailynews.it - Truffa delle “tre campanelline” in centro a Roma: denunciato un 36enne

I Carabinieri hanno fermato un uomo in via del Corso dopo averto due giovani per 300 euro.I Carabinieri della StazioneAventino hannoun cittadino romeno di 36 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per.L’uomo, insieme a due complici riusciti a fuggire, hato due ragazzi italiani di 18 e 19 anni inducendoli a scommettere 300 euro nel gioco‘tre’.L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via del Corso, nel cuore della Capitale. Dopo la segnalazione dei due giovani, i militari sono intervenuti, riuscendo a bloccare ile a recuperare la somma, poi restituita alle vittime.L’intervento segue un altro episodio avvenuto pochi giorni fa in via dei Fori Imperiali, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro hannonove persone di origini macedoni e romene, tutte senza fissa dimora e con precedenti penali.