Siria Trump ha già rimpiazzato Biden? Il tycoon detta la linea

Washington, 9 dic. (Adnkronos) - Almeno sulla, il presidente Usa uscente Joesembra ormai aver ceduto il posto prima del tempo al successore Donald. Ritardando di quasi un giorno dai fatti l'intervento sulla fine del regime di Assad, il dem ha di fatto lasciato che ilsse laamericana sulla crisi a Damasco. Ma non solo. Il presidente eletto continua ormai da giorni, attraverso una valanga di messaggi sui social, sia a dispensare Video che, più in generale, a lasciar intendere quella che poi sarà la politica estera americana della nuova era.Di fronte all'inarrestabile avanzata verso la capitalena, spiega infatti il New York Times, l'amministrazioneha trasmesso messaggi ai gruppi ribelli che hanno guidato l'offensiva. E lo ha fatto, spiega il quotidiano citando funzionari statunitensi e turchi, usando canali diplomatici, militari e d'intelligence turchi per inviare messaggi tesi inizialmente a dire "cosa non fare", in primis non coinvolgere lo Stato Islamico nell'offensiva, nel quadro dell'obiettivo di arrivare ad una transizione pacifica in questo "momento di opportunità storica".