Secoloditalia.it - Siria, l’Ue si blinda: stretta sulle richieste d’asilo. E Meloni presiede un vertice con ministri e 007

Con il nuovo corsono che avanza l’Europa si guarda le spalle, e l’Italia non è da meno. Ieri sera a Palazzo Chigi, subito dopo il Consiglio dei, si è tenuto uncon Giorgiaper valutare l’evoluzione della situazione in, le sue prime implicazioni e le relative misure da adottare. Un incontro per fare il punto sulla polverierana anche sul fronte migranti, a cui hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dei servizi e icompetenti: il titolare della Farnesina Antonio Tajani; il numero uno del Viminale, Matteo Piantedosi; il ministro della Difesa Guido Crosetto.Laal centro di uncone servizi«In un momento in cui i combattimenti ancora proseguono in alcune regioni della, la riunione ha ribadito l’assoluta priorità attribuita all’incolumità dei civili e alla necessità di assicurare una transizione pacifica e inclusiva.