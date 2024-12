Lanazione.it - Sicurezza a Pisa: raddoppiate le telecamere e nuovi agenti in arrivo

è il tema centrale discusso dal sindaco Michele Conti in consiglio comunale. L'amministrazione ha posto particolare attenzione al contrasto alla criminalità, alla lotta al degrado urbano, al controllo del territorio e allastradale. Conti ha sottolineato gli investimenti significativi nel ruolo della polizia municipale come presidio di legalità e l'ampliamento della collaborazione tra le forze di polizia in un'ottica diintegrata. Sono stateleinstallate in città, passando da 93 nel 2018 a 155, con l'obiettivo di arrivare a 180. Il sindaco ha ringraziato prefetto e questore per l'impegno dimostrato sul territorio e ha salutato con soddisfazione l'di 15per la questura, frutto di un impegno congiunto con il ministero dell'Interno.