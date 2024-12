Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, durante i lavori per la ferrovia è stato bucato l’acquedotto che rifornisce Messina: e sulla statale si crea un geyser

Non solo la siccità che da “emergenza” è ormai diventata una questione che ladeve affrontare tutto l’anno. Non solo la (poca) manutenzione degli acquedotti che costringe interi territori a rimanere senz’acqua a volte per giorni. A, in particolare, l’erogazione idrica è normalmente a singhiozzo. E ora succede pure cheFiumefreddo èperforatoper la linea elettrica che dovrà servire il raddoppiorio trae Catania, i cui cantieri sono affidati a un consorzio di imprese guidato da Webuild.Da quella condotta, dal diametro di un metro, scorrono mille litri di acqua al secondo: una pressione tale da avereto, dopo la rottura, una sorta di. Una valanga d’acqua che è andata dispersa114, all’altezza del comune di Itala, e ha bloccato il traffico con la chiusura della circolazione in quel tratto.