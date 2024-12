.com - Seconda Categoria / Cupramontana e Le Torri a braccetto, la Cingolana SF ‘rimanda’ il sorpasso

Nel Girone C pari delle due battistrada. Anche in quello D solo un punto, contestatissimo, per l’Ankon Dorica con il Candia Baraccola Aspio che contesta l’arbitraggio. Nel raggruppamento F la prima in classifica Sarnano pareggia in casa. Orianda incontenibileVALLESINA, 10 dicembre 2024 – Un turno di ‘pareggite’ per tutte le prime della classifica dei Gironi C-D-F nel giorno in cui Orianda (Terre del Lacrima) va a segno quattro volte.Nel Girone C delle prime cinque in classifica solo l’Ostra Vetere ha fatto tre punti. Poi importantissimo in chiave salvezza il successo pieno del Monte Porzio a Borgo Molino oltre a quello dell’Aurora Jesi sul Corinaldo. L’undici jesino sta cercando di costruire la propria salvezza al S. Sebastiano (7 dei 9 punti fin qui conquistati sono stati fatti proprio nelle gare disputate nell’impianto jesino) e se riuscisse ad essere più concreta fuori casa, dove subisce troppi gol (18 sui 26 totali), potrebbe giocare con più serenità e tranquillità.