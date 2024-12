Secoloditalia.it - Salis: “Non estradate gli antifascisti in Ungheria”. Difende il complice arrestato a Parigi ma pensa a sé

Nuovo delirio firmato Ilaria. Dopo la valanga di esternazioni via social all’insegna di “okkupare è bello”, dai comodi scranni europei che l’hanno salvata dal carcere, oggi arriva l’ultima chicca. È lei stessa a rendere nota su Facebook la sua proposta lanciata nel corso di un’intervista-monologo al media francese Blast France. La richiesta asuona più o meno così: Non estradare nessun antifascista in. Trattasi di un Paese pericoloso, guidata dal sovranista Orban, che ha osato metterla in carcere con l’accusa di aver preso parte a manifestazioni violente e aggressioni contro esponenti di estrema destra a Budapest.alla Francia: noninQuella dellaè una preghiera interessata ai compagni francesi. Il riferimento è ovviamente al suodi di scorribande Gino Abazaj in arte Rexino, accusato per i suoi stessi reati, latitante in Francia ednei giorni scorsi.