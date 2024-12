Abruzzo24ore.tv - Protesta alla Regione: I Dipendenti Tekne Chiedono Risposte sul Loro Futuro

Chieti - Da luglio senza stipendio, 200 lavoratori dell’aziendadi Ortona manifestano a Pescara per sollecitare interventi concreti dAbruzzo. Questa mattina circa 200dellaSpa di Ortona si sono radunati davanti all’assessorato alle attività produttive dellaAbruzzo, a Pescara, per denunciare una situazione di grave difficoltà economica e chiedere garanzie sullavorativo. L’azienda, attiva nella progettazione e produzione di veicoli industriali speciali, nonché di sistemi elettronici per la difesa e la sicurezza civile e militare, si trova in una situazione di crisi che ha portato al mancato pagamento degli stipendi da luglio. I, esasperati dall’assenza di certezze, si sono rivoltiper sollecitare una presa di posizione decisa.