Lanazione.it - Prefettura: impossibile garantire turn over nei Centri di accoglienza straordinaria

Leggi su Lanazione.it

"Non sarà possibile, a breve e medio termine,alcunnelle strutture", annuncia la. Insomma, non c’è da attendersi che nei Cas si liberino posti. Su questo il messaggio è forte e chiaro. E il motivo semplice. Viene spiegato subito dopo. Al momento laaccoglie circa 1100 ospiti all’interno deididella nostra provincia. "Di tali migranti – si chiarisce – circa 850 sono ancora in attesa di svolgere l’audizione presso la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione". Dato, quest’ultimo, che appunto lascia intendere l’impossibilità, ha spiegato il prefetto Matilde Pirrera, dinel breve periodo ricambio nei Cas. L’inserimento di altri migranti in modo dasoluzioni per chi attualmente si trova ospitato in via Mascagni grazie al grande cuore dell’Arcidiocesi oppure alla Caritas.