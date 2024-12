Lanazione.it - Pistoia, inaugurate le ecotappe di Alia in due negozi Conad: ecco quali rifiuti si possono portare

, 10 dicembre 2024 - Un altro passo importante al servizio dell’ambiente nel Comune dicon l’attivazione, a partire da oggi, di nuovenei punti venditadi viale Adua 223 e via Fiorentina (in località Fagiolo). LediMultiutility sono punti di raccolta attrezzati e rappresentano un’opportunità di conferimento aggiuntiva per gli utenti che hanno necessità di smaltiredi piccole dimensioni e in quantità limitata, non conferibili nel normale circuito di raccolta. Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina con il taglio del nastro dell’Ecotappa di viale Adua alla presenza dell'assessore all’ambiente del Comune di, Gabriele Sgueglia, del presidente diMultiutility, Lorenzo Perra, insieme a Daniele Melani, Massimiliano Merildi, Andrea e Mauro Matteini SociNord Ovest dei due punti vendita coinvolti nell’installazione delle due