Oasport.it - Pallamano: l’Italia inizia il suo percorso verso i Mondiali 2025. Test amichevoli contro il Kuwait

Leggi su Oasport.it

La nazionale italiana divede sempre più vicino l’inizio del Mondiale, un evento storico visto che gli azzurri torneranno a essere protagonisti del torneo iridato 28 anni dopo l’ultima volta.Dopo lo stop per il campionato, previsto sabato 14 dicembre con la disputa della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A Gold 2024-, la formazione allenata dal dt Riccardo Trillini si ritroverà a Roma dal 15 dicembre perre la marcia d’avvicinamento alla rassegna globale.Insieme allo staff tecnico saranno 18 i giocatori a radunarsi, in un elenco che non comprenderà almeno all’inizio gli elementi del gruppo che militano in formazioni estere rispetto a quelle italiane.Poi l’inizio delle prime partite: trasferimento a Nova Gorica il 19 dicembre e doppioamichevoleilil 20 e il 22 dicembre, una delle formazioni che a sua volta parteciperà ai