Oroscopo di dicembre, ecco i giorni a cui prestare attenzione e le previsioni segno per segno: "Attenzione a Marte e Mercurio retrogradi"

si presenta come un mese ricco di opportunità per riflettere e rinnovarsi. Ci riserva due potenti lune nuove – una il 1°in Sagittario e la seconda il 30in Capricorno ed entrambe aprono e chiudono questo mese con energia di trasformazione.inizia il mese retrogrado, ma raggiunge un momento di chiarezza il 6, durante il cosiddetto Kazemi. La retrogradazione diin Leone aggiunge una sfumatura di introspezione e rallentamento, mentre l’ingresso del Sole in Capricorno il 21, segnato dal Solstizio d’Inverno, richiede la nostraper pianificare con determinazione il futuro.non è solo un mese di conclusioni, ma una finestra che ci permette di intravedere il 2025. Il potente quadrato tra Giove e Saturno alla vigilia di Natale ci spinge a bilanciare espansione e responsabilità, sogno e realtà.