Mondiali di Pesistica Magistris conquista il bronzo nello strappo | Molto felice

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ una grande prestazione quella di Lucreziaaidi. L’Azzurrail terzo gradino del podio nella categoria dei 59 kg. Lo fa nella specialità delloe tornava in gara dopo l’undicesima posizione avuta alle Olimpiadi di Parigi 2024.Ha sollevato 99 kg in terza prova.slancio si ferma al primo tentativo con 111 kg.Le dichiarazioni – Fonte Feder/feder.itLucrezia“Sonodi essere tornata in pedana dopo le Olimpiadi con questo risultato, è un’ottima ripartenza e una spinta importante a migliorarmi e a continuare ad allenarmi. Non mi aspettavo la medaglia dima dopo aver fatto la prima prova, che ho sentitoleggera, ho preso coraggio e ho capito che potevo puntare al podio. Sonosoddisfatta di come ho affrontato la gara e del risultato”.