L’Use non al completo cade in casa

Use Empoli 64 Costone Siena 70 USE COMPUTER GROSS: Giannone 16, Baldacci n.e., Baccetti 3, Sesoldi 8, Rosselli 5, Ramazzotti n.e., De Leone 12, Mazzoni 6, Quartuccio 4, Tosti n.e., Regini n.e., Maric 10. All. Valentino. VISMEDERI COSTONE SIENA: Brocco n.e., Massari n.e., Radchenko 2, Nasello 17, Paoli F. 12, Paoli M. 7, Banchi, Zeneli 22, Bruttini, Bastone 10, Torrigiani. All. Belletti. Arbitri: Posarelli di Grosseto e Deliallisi di Livorno. Parziali: 17-20; 33-32; 49-51. EMPOLI – Costone resta indigesto alEmpoli, che dopo averci perso all’andata a Siena è costretto ad alzare bandiera bianca anche al Pala Sammontana. La febbre di Maric e i problemi di Quartuccio non facilitano il compito di un Use Computer Gross che, nonostante le percentuali non brillanti, cede comunque solo nel quarto finale, dopo una lotta serrata.