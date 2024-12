Linkiesta.it - L’eccezionale paralisi politica del Belgio è ormai diventata la norma

Ilè da centottanta giorni senza un governo nel pieno delle sue funzioni perché l’interminabile serie di vertici che si sono svolti dopo le elezioni dello scorso 24 giugno non sono riusciti a sbloccare una situazione complicata. Bart De Wever, leader del partito conservatore e nazionalista Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA), sta conducendo le trattative con i conservatori valloni del Movimento Riformista (MR), i centristi valloni di Les Engagés (LE), i Cristiano-Democratici e Fiamminghi (CD&V) ed i progressisti fiamminghi di Vooruit. I cinque partiti hanno posizioni divergenti su temi come la riforma del sistema pensionistico, il mercato del lavoro e la presentazione di una finanziaria per il 2025 che consenta di implementare tagli per 28 miliardi di euro e di evitare uno stringente piano di misure imposte dall’Unione Europea.