Panorama.it - Le Regine del Crimine | Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per la morte della figlia Diana

Leggi su Panorama.it

è la piccola di 18 mesi morta di stenti nella sua casa di Ponte Lambro, a Milano. A lasciarla da sola, in un lettino da campeggio, è stata la madre, che l'ha abbandonata per raggiungere il suo compagno a Leffe, comune in provincia di Bergamo. La 38enne è stataall'per omicidio volontario aggravato. Durante una delle ultime udienze, la 38enne ha reso una dichiarazione spontanea in cui ha ripercorso la sua infanzia e spiegato: "Voglio ribadire davanti a tutta Italia che io non ho mai pensato, mai premeditato, che potesse accadere una cosa così orribile a mia. Non mi è mai balzato per la testa di ammazzare mia, assolutamente signor giudice”.