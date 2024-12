Lanazione.it - Kronos Sport ha una seconda vita: Paola Piccini inaugura il locale rinnovato

Pisa, 10 dicembre 2024 – Lo storico negozio di abbigliamentoivo e accessori per lodi Pisa riparte grazie alla nuova gestione di, imprenditrice con una lunga esperienza nel settore dell’abbigliamento e pronta ad affrontare con entusiasmo questa nuova avventura. Ladi, presente a Pisa dal 1976, riprende dove tutto è cominciato, dalla sede di via Bianchi Bandinelli, dove si è tenuta l'zione alla presenza del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Non appena abbiamo saputo che i proprietari avevano messo in vendita il negozio ci siamo attivati immediatamente - racconta l'imprenditricerappresenta veramente una parte importante della storia del commercio pisano, capace di distinguersi negli anni per i prodotti di qualità, le migliori firme e un servizio di alto livello”.