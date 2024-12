Sport.quotidiano.net - Ko con l’Udinese, penultimo posto. Monza, crisi senza fine: Nesta rischia

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michael CuomoAdriano Galliani aveva detto al mattino, arrivando in Lega, che "la panchina diè salda". Poi aveva anche aggiunto che "se vince stasera sarebbe meglio". Aveva anche sottolineato l’importanza che avrebbe avuto una vittoria, che da quelle parti, in casa, manca da marzo, e che avrebbe permesso un doppio balzo di quelli che ti portava fuori dalla zona rossa. Invece no: ancora una volta le volontà del, ordinato, coraggioso, presente sotto porta, fanno i conti con la solita, ormai nota a tutti, fragilità in zona gol. E così fa festa il più cinico in campo:trasforma in rete 2 tiri in porta su 3, come i punti che porta a casa dalla Brianza rendendo ancora più amara una situazione di classifica che adesso fa paura. Il primo tempo piacerebbe raccontarlo solo attraverso le statistiche: il possesso palla dice 64 a 36, i tiri addirittura 16 a 3, 7-0 il conto dei corner.