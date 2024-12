Anteprima24.it - King Experience, due furti in 18 mesi: la rabbia dei titolari

Tempo di lettura: 2 minuti“Si parla di Luci d’Artista, ma viviamo in una città buia che nasconde le grandi lacune presenti sul territorio, scarse illuminazione e scarsa sicurezza. In un solo anno di attività già dueche portano il morale in basso, sacrifici buttati al vento, ma restiamo forti”. Con questa frase, affidate ad un post sui social, uno dei soci del, commenta il furto avvenuto nella notte appena trascorsa nel locale situato al Parco Arbostella due. L’ incursione è ampiamente filmata dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano un individuo a volto scoperto, incurante dei sistemi di sorveglianza che, dopo aver fatto un buco nella tenda del dehors, è penetrato all’interno del locale e ha provato senza riuscirci a scardinare la cassa. Oggi la conta dei danni, al di là dei pochi spiccioli racimolati nel fondo cassa, è aggravata soprattutto dai danni alle attrezzature, come la porta in vetro scassinata, la tenda bucata, oltre alle bottiglie portate via.